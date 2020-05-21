2020/05/21 | 11:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الخميس (21 ايار 2020)، تسيير رحلة من عمّان بالتنسيق مع محافظة الأنبار عن طريق البر.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "سفارة جمهورية العراق لدى عمان، وبالتنسيق مع محافظة الانبار تُسيَّر رحلة استثنائيّة عن طريق البر لإعادة (96) مواطن".

وبدأت وزارة الخارجية بإجلاء المواطنين العراقيين العالقين في دول العالم جراء فرض الحظر على السفر بسبب تفشي كورونا، عن طريق تسيير رحلات جوية وبرية إلى البلدان التي يتواجد فيها العراقييون لإجلائهم.

بغداد اليوم-متابعة

دعَا النائب عن تحالف سائرون، غايب العميري، الخميس (21 أيار 2020)، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى فتح ملف عقارات الدولة المستغلة من قبل أحزاب وسياسيين متنفذين، وآخرين لا يشغلون أي مناصب حكومية في الدولة .

وقال العميري في

بغداد اليوم- متابعة

كشفَ النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الخميس (21 أيار 2020)،عن إحالة وزراء في الحكومة السابقة من الذين عليهم ملفات فساد في القضاء، مؤكداً أن هؤلاء الوزراء سيتحملون في قادم الأيام نتائج فسادهم وسيقدمون الى القضاء

بغداد اليوم – بغداد

حدد محافظ البصرة اسعد العيداني، الاربعاء (20 آيار 2020)، موعد اعادة افتتاح المنافذ الحدودية في المحافظة للتبادل التجاري، فيlh كشف عن وضع المحافظة في مواجهة فيروس كورونا وعدد الاصابات والوفيات والشفاء فيها.

وقال العيداني خل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الخارجية تعلن تسيير رحلة من الأردن إلى العراق براً لإجلاء 96 مواطناً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الخارجية تعلن تسيير رحلة من الأردن إلى العراق براً لإجلاء 96 مواطناً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).