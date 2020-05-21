نجدة بغداد: اعتقال 196 شخصا مخالفاً لقرار حظر التجوال

2020/05/21 | 11:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة نجدة بغداد، الخميس، اعتقال 196 شخصا وضبط 136 عجلة ودراجة نارية في العاصمة.وذكر إعلام شرطة النجدة، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه “خلال 24 ساعة الماضية و ضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد تم القبض ٥٢ شخصا مخالفين لتعليمات اوقات حظر التجوال”.وأشارت إلى “القبض على (١٤٤) متسولآ، فضلا عن […]

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