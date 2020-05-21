2020/05/21 | 11:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد في مشهد مؤثر، لم يستطيع أحد المزارعين، التوفيق بين حزنه على محصوله بعد ان التهمت النيران بعضها، وبين فرحه وهو يقف الى جانب افراد الدفاع المدني وهم ينقذون ما تبقى منها ومنع خسارتها بالكامل.واظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق” أحد المزارعين وهو يشجع بشغف افراد الدفاع المدني وهم يقومون باطفاء ماتبقى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دموع مزارع تنهال مع خراطيم الدفاع المدني خلال إطفاء حريق التهم محاصيله) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دموع مزارع تنهال مع خراطيم الدفاع المدني خلال إطفاء حريق التهم محاصيله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).