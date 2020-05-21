شركة شل تجلي 60 موظفًا اجنبيًا من شركة غاز البصرة بسبب احتجاجات

2020/05/21 | 11:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قال مسؤولان تنفيذيان بشركة غاز البصرة، لرويترز، إن “شل” أجلت موظفيها الأجانب، البالغ عددهم نحو 60، من شركة غاز البصرة بالعراق ونقلتهم خارج البلاد يوم الأربعاء.وأوضح المسؤولان أن الموظفين جرى إجلاؤهم لأسباب أمنية بعد أن نظم موظفون تم تسريحهم، احتجاجا، في مقر شركة غاز البصرة وبالقرب من مجمع آخر للشركة.وشركة […]

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