بالأرقام: الحسابات المالية الفعلية لـ2019.. هذا مادخل إلى العراق وما تم إنفاقه

2020/05/21 | 11:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشر الخبير النفطي والاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس، ما قال انه الحسابات المالية الفعلية في العراق خلال عام 2019.وبين المرسومي في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إن “الحسابات المالية الفعلية للعراق عام 2019 كانت الإيرادات النفطية = 99.490 ترليون دينار، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية = 8.076 ترليون دينار، وبذلك فإن مجموع […]

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