الذهب يتراجع بفعل آمال بشأن تعافي النمو الاقتصادي

2020/05/21 | 11:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

تراجع الذهب، الخميس، بفعل آمال بتعاف اقتصادي سريع للنمو عقب تخفيف إجراءات العزل العام واحتمال التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، لكن بيانات قاتمة من اقتصادات كبرى كبحت الخسائر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1737.35 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0625 بتوقيت جرينتش.



وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1738.80 دولار.

وارتفعت الأسهم العالمية أثناء الليل، بيد أن المكاسب خلال جلسة التداول الآسيوية كانت محدودة بسبب استمرار الحذر بشأن الأثر الطويل الأجل لتفشي فيروس كورونا.

وارتفع الذهب لأعلى مستوياته منذ تشرين الأول 2012 يوم الاثنين، مدفوعا بمخاوف بشأن أضرار اقتصادية والتوتر بين الولايات المتحدة والصين والتحفيز النقدي والمالي الهائل.

وأظهرت بيانات من محضر أحدث اجتماع بشأن السياسة النقدية أن صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يعترفون باحتمال تقديم المزيد من إجراءات الدعم إذا استمر التراجع الاقتصادي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم اثنين بالمئة إلى 2055.14 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى في شهر يوم الأربعاء.



وتراجع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 841.37 دولار.

وهبطت الفضة 2.2 بالمئة إلى 17.12 دولار للأوقية.

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