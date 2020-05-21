2020/05/21 | 11:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نقلا عن مسؤول نفطي كويتي إن الكويت والسعودية ستوقفان انتاج النفط من حقل الخفجي المشترك لمدة شهر إعتبارا من أول حزيران.

ونقلت الوكالة عن عبد الله السميطي الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لنفط الخليج بالوكالة قوله إن اللجنة التنفيذية المشتركة، وهى أعلى هيئة إدارية معنية بعمليات الخفجي المشتركة "قررت وقف انتاج النفط المؤقت من حقل الخفجي وإغلاق المنشآت التابعة لمدة 30 يوما ابتداء من بداية شهر يونيو (حزيران) المقبل".

وقال السميطي "قرار وقف الانتاج يأتي في أعقاب الاجتماع الاستثنائي لمجموعة أوبك+ الذي عقد في التاسع من أبريل (نيسان) الماضي وما تمخض عنه من اتفاق خفض حصص الانتاج لعدد من الدول المنتجة نتيجة التراجع الحاد في أسعار النفط."

وأضاف أن قرار أوبك+ "يأتي إدراكا لضرورة العمل المشترك لإعادة الاستقرار والتوازن لأسواق النفط العالمية".

وقال السميطي إن الإنتاج من حقل الخفجي سيستأنف تلقائيا في أول تموز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكويت والسعودية توقفان الإنتاج من حقل الخفجي النفطي المشترك لمدة شهر) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكويت والسعودية توقفان الإنتاج من حقل الخفجي النفطي المشترك لمدة شهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).