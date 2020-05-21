وفاة امرأة بمرض كورونا في ذي قار

2020/05/21 | 11:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر في محافظة ذي قار، اليوم الخميس، بوفاة امرأة من اهالي المحافظة جراء اصابتها بمرض كورونا المستجد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة مصابة بمرض كورونا توفيت اليوم، في مستشفى الامام الحسين بالمحافظة"، مضيفا أن "المرأة المتوفاة من اهالي حي الاصلاح".

واشار المصدر، الى "اتخاذ المستشفى الاجراءات اللازمة وفق لائحة منظمة الصحة العالمية".

وأصيب بهذا المرض في ذي قار، أمس الاربعاء، طبيبين من ضمن العاملين في وحدة العزل في مستشفى الامام الحسين التعليمي في الناصرية.

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