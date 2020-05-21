بضعة أعوام ريما: الفصل السابع/ 1 - دلور ميقري

2020/05/21 | 11:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري في أثناء سوق آكو إلى العسكرية، عقبَ اعتقاله على طريق ماردين، كان ندّه في العُمر وابن عمّه، صالح، يسوق سيارته الجديدة والأنيقة، التي خلّفت العربة المشدودة بالخيل.



إنها العربة، الشاهدة على ثلاثة أجيال ممن عملوا عليها في الجادة المتصلة بين الحي الكرديّ وحي الصالحية المجاور: العربة، كانت ملكاً للعم أوسمان، زوج السيدة شملكان، وما لبثَ أن ضم إليه الفتى عليكي، أجيراً، ومن ثم ورثها أخيراً الابنُ صالح لحين ......





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