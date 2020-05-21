العالم وشروطه في سورة غافر - عباس علي العلي

2020/05/21 | 11:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي في قول الله تعالى من سورة فاطر (بسم الله الرحمن الرحيم* إِنَّمَا يَخۡ-;-شَى ٱ-;-للَّهَ مِنۡ-;- عِبَادِهِ ٱ-;-لۡ-;-عُلَمَٰ-;-ٓ-;-ؤُاْۗ-;-) 28، أشار النص إلى مفهوم العلماء دون أن يضيف صفة كما فعل من نص أخر (علماء بني إسرائيل) كما ورد في سورة الشعراء (أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ)الشعراء197، الفكر الإسلامي التحقيقي والتقليدي حصر بدون ......





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