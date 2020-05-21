القيم الروحية وأهميتها في حياة الإنسان - فلاح أمين الرهيمي

2020/05/21 | 11:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي هي القيم الروحية التي تبعث في الإنسان النشوة والسعادة والراحة والاستقرار والاطمئنان وعدم الخوف من غده ومستقبله وتجعل الإنسان مكتمل الشخصية يتمتع ويمتاز بالثقة بنفسه وتخلق في نفسه الحب والاحترام والمصداقية والتعاون مع أخيه الإنسان وإشاعة الأمن والاستقرار بالمجتمع لأنها تغرس في روح الإنسان القيم الإنسانية والتعاون والسلام.



وهذه القيم يعيشها الإنسان في الحياة الدنيا التي تشبه حبة رمل في الصحراء من عم ......





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