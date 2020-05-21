محافظ بغداد: لا توجد منطقة خالية من الإصابة بكورونا

2020/05/21 | 11:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع محافظ بغداد محمد جابر العطا اليوم الخميس ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا في بغداد، فيما أشار إلى أنه لا توجد منطقة خالية من الإصابة بالوباء.وقال العطا في تصريح لـوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى , إن المواطنين في بغداد غير ملتزمين كليا بالقرارات الصادرة من خلية الأزمة بشان الحظر الوقائي ويتعمد

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