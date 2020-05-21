فيديو.. ظهور حيوان غريب بشوارع ولاية ألاسكا الأمريكية

2020/05/21 | 11:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار ظهور حيوان غريب يتجول في أحد شوارع ولاية ألاسكا الأمريكية، اندهاش المارة، فقام أحدهم بالتقاط فيديو له.ونشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، مقطع فيديو لحيوان “الموظ”، الذي يعد أحد أنواع الأيائل، ذو القرون الطويلة، وهو يتجول في أحد شوارع الولاية.وحيوان “الموظ” هو حيوان ثديي من عائلة فقاريات العنق، ويوجد له قرون طويلة ومتفرقة […]

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