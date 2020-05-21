الأولمبية الدولية تضع شرطاً لإلغاء أولمبياد طوكيو

2020/05/21 | 11:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألمح رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ إلى احتمالية إلغاء منافسات أولمبياد طوكيو لو لم تقم في العام المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا.

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