عمليات سامراء تتسلم الارهابي الملقب عباس عنيدة

2020/05/21 | 11:28 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، اليوم الخميس (21 أيار 2020)، أن قيادة عمليات سامراء تسلمت أحد العناصر “الإرهابية” ممن شاركوا في تفجير قبة الامامين العسكريين في سامراء عام 2006.وقالت الوكالة أن قيادة عمليات سامراء تسلمت أحد “الإرهابيين” المشاركين بتفجير قبة … Readmore

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