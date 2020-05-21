حاتمي يحذر واشنطن من اعتراض ناقلات إيران النفطية ويتوعد برد حاسم

2020/05/21 | 11:28 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، الولايات المتحدة من مضايقة السفن الأميركية لناقلات النفط الإيرانية.وقال حاتمي في تصريح، إن رد طهران سيكون حاسما على أية مضايقات أميركية أو اعتراض للسفن الإيرانية، مشيرا الى أن اعتراض الناقلات النفطية هو قرصنة … Readmore

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