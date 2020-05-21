إصابة 8 لاعبين من نادٍ مكسيكي بفيروس كورونا

2020/05/21 | 11:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، اليوم الخميس، إصابة 8 لاعبين من صفوف نادي سانتوس لاجونا، بفيروس كورونا المستجد.

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