الحشد الشعبي ينفذ 3 عمليات استباقية في ديالى لتعقب “داعش”

2020/05/21 | 12:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلن القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الخميس، عن تنفيذ ثلاث عمليات استباقية لتعقب خلايا داعش الارهابي داخل ديالى.وقال الحسيني في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” مفارز قتالية من الوية الحشد الشعبي نفذت 3 عمليات استباقية في مناطق( حوض الوند- حمرين- الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين من جهة حاوي العظيم) لتعقب فلول وخلايا […]

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