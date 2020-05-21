2020/05/21 | 12:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلعت_رضوان قصة الفلاح الفصيح: الجمع بين الواقع والصياغة الأدبيةالفلاح الذى شبّه العدالة بالميزان البردية التى أخذتْ اسم (الفلاح الفصيح) وذاعتْ شهرتها ترجمها كل من عالم اللغويات والمصريات البريطانى (جاردنر) والعالم الألمانى (أدولف إرمان) والعالم الألمانى (فوجلزانج) والعنوان الأصلى للقصة (ساكن الحقل) وفى رأى معظم علماء المصريات أنها (فى الغالب) عن واقعة حقيقية حدثتْ فى عهد الملك (خيتى) أحد ملوك ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصة الفلاح الفصيح - طلعت رضوان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصة الفلاح الفصيح - طلعت رضوان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).