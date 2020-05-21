نائب بالفتح: الوزارات الشاغرة قد تمرر بالاقساط

2020/05/21 | 12:01 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

رجح النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، الخميس، تمرير الوزارات الشاغرة المتبقية بنظام الأقساط، متوقعا تم...

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