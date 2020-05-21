نشطاء آشوريون من نينوى يدينون التقصير الحاصل تجاه آثار نينوى

2020/05/21 | 12:06 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – جميل الجميل تحوّلت معظم المناطق الأثرية في محافظة نينوى إلى مكبّ نفايات ودورات مياه صحية وأسواق عامة وبيوت تجاوز دون أن تتخذ الحكومة المحلية في نينوى أيّ اجراءات حقيقية للمحافظة على مناطق أثرية لم تنقب بعد يعود عمرها إلى أكثر من 2700 سنة قبل الميلاد.تناولت وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعة من النشطاء …

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