2020/05/21 | 12:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من متابعي قناة العالم ان الاساءة التي وجهتها قناة MBC السعودية للشهيد ابو مهدي المهندس هي اساءة واهانة لكل ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نشطاء: اساءة MBC السعودية للمهندس إهانة للشعب العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نشطاء: اساءة MBC السعودية للمهندس إهانة للشعب العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).