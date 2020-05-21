قوافل الشهداء.. الخسارات الحقيقية للدونكيشوت عبد الله المؤمن

2020/05/21 | 12:08 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم جعفر الحسيني

في عام 1980،حين اندلعت الحرب العراقية-الإيرانية، كنت لازلت مدرسة للغة الانگليزية في ثانوية الزبير للبنات..



حيث تبعد مسافة 17 كم عن مركز البصرة.



وانتشرت الأخبار في البصرة عن نشوب الحرب وضرورة تخزين المؤونة.



ذهبت إلى السوق و عدت بسيارة بيك اب محملة بالرز و الطحين و كل أنواع المواد ا...

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