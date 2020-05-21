الحشد الشعبي يدمر مضافات لداعش الارهابي بعملية أمنية في بيجي

2020/05/21 | 12:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين دمرت قوة من اللواء 35 بالحشد الشعبي، اليوم الخميس، عددا من مضافات “داعش” بعملية امنية شمال غرب قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، واعتقلت عددا من المشتبه بهم.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “قوة من اللواء 35 بالحشد الشعبي نفذت، صباح اليوم، عملية تطهير واسعة في شمال […]

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