2020/05/21 | 12:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 20.3%، على أساس سنوي في الأيام العشرين الأولى من مايو، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.وتفيد بيانات للجمارك الوطنية، نشرت اليوم الخميس، بأن الشحنات الخارجية بلغت 20.3 مليار دولار أمريكي في الفترة من 1 إلى 20 مايو الجاري.كما انخفض متوسط الصادرات اليومية، خلال 20 يوما بنسبة 20.3%، على أساس سنوي.وجاءت هذه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تراجع صادرات كوريا في أول 20 يوما من مايو بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تراجع صادرات كوريا في أول 20 يوما من مايو بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).