تأجيل الجلسات يدخل مجلس النواب بموت سريري

2020/05/21 | 12:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أفاد مصدر نيابي، الخميس، بأن رئاسة مجلس النواب اجلت عقد جلسة البرلمان الى ما بعد عطلة العيد بسبب عدم تمكن الكتل السياسية ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي من الوصل الى حل لسد شواغر الكابينة الوزارية، مؤكدا أن البرلمان يمر بحالة موت سريري.وقال المصدر في تصريح لـ / المعلومة / , ان […]

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