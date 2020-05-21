اسبانيا تمدد حالة الطوارئ لاسبوعين مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية

2020/05/21 | 12:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مددت إسبانيا، الأربعاء، لأسبوعين حالة الطوارئ، وذلك مع تصاعد المعارضة داخل البرلمان لحكومة بيدرو سانشيز التي تواجه أيضا احتجاجات شعبية.ووافق البرلمان الإسباني على تمديد هذا الإجراء الاستثنائي حتى 6 يونيو بأغلبية 177 صوتا، ورفض 162 نائبا، بينما امتنع 11 نائبا عن التصويت.وسمحت حالة الطوارئ، في إسبانيا، بفرض تدابير حجر من بين الأكثر صرامة […]

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