مجلس النواب يعلن انه سيعقد جلستين لاكمال الحقائب الشاغرة واقرار الموازنة العامة

2020/05/21 | 12:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير حداد، ان البرلمان سيعقد جلستين للتصويت على استكمال الحقائب الوزارية الشاغرة وقانون الموازنة العامة الاتحادية 2020 حال ورودهما من الحكومة، مستبعدا استئناف الجلسات في الوقت الحالي.واوضح حداد ” من المقرر أن يعقد مجلس النواب جلستين قريباً ، احدهما للتصويت على استكمال الحقائب الوزارية الشاغرة […]

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