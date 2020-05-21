مصادر عراقية لـ

2020/05/21 | 12:15 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أكدت مصادر أمنية عراقية لشبكة «CNN» أن "عبدالناصر قرداش" ليس خليفة زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي ،الذي تمت مبايعته قبل أشهر على الرغم من إعلان المخابرات العراقية أن قرداش القيادي في داعش هو المرشح لخلافة البغدادي.وأعلن جهاز المخابرات العراقي مساء اليوم الأربعاء إلقاء القبض على أحد أبرز المرشحين لخلافة زعيم تنظيم داعش الإرهابي السابق أبو بكر البغدادي "عبد الناصر قرداش".وفى أول تصريح له عقب الاعتقال، قال عبد الناصر قرداش، إن زعيم التنظيم السابق أبو بكر البغدادي، كان ديكتاتوراً يتمسك بآرائه ولا يتراجع عنها أبدا، حيث إنه كان لا يستمع إلى نصائح المقربين منه، كما أشار إلى أن الزعيم الحالي للتنظيم "عبد اللة قرداش" ليس من النوع الحازم.عبد الناصر قرداشومحمد سعيد عبدالرحمن محمد المولى والشهير بـ "عبدالناصر قرداش" و "أبوعمر التركماني"، ولد عام 1976 فى تلعفر بالقرب من الموصل في العراق.تقلد عبد الناصر قرداش منصب المفتي الشرعي لتنظيم القاعدة قبل انضمامه إلى تنظيم داعش الإرهابي.استلم قرداش الكثير من المهام العسكرية في عهد أبو عمر البغدادي، وصولا إلي أبو بكر البغدادي، وأشرف علي العديد من العمليات الإرهابية في سوريا والعراق، ويعرف بالتشدد وقرب من القيادات العربية في التنظيم، كما وصفة البعض بالأقرب إلي البغدادي.ولمع اسم عبد الناصر قرداش عقب إعلان القوات الأمريكية في 2019، مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في سوريا.وأصبح "عبد الناصر قرداش، وأبو عبد الله قرداش، وإسماعيل العيثاري الملقب بـ أبو زيد العراقي" أبرز المرشحين لخلافة البغدادي.وكان عبدالناصر في سجن بوكا برفقة عدد من القيادات الإرهابية لتنظيم داعش الإرهابي، ثم تقلد عدة مناصب في التنظيم الإرهابي عقب خروجه من سجن بوكا في العراق.ويعتبر قرداش من أوائل مستقبلي أبو بكر البغدادي في مدينة الموصل العراقية عام 2014.وتولى منصب أمير ديوان الأمن العام لتنظيم داعش الإرهابي فى سوريا والعراق.مهندس العمليات الانتحاريةكما تولى مسؤولية العمليات الانتحارية والتفخيخ داخل التنظيم الإرهابي.وكان أحد المقربين من "أبو العلاء العفري" النائب السابق لأبو بكر البغدادي.ويعد أحد أبرز العقليات الإرهابية المدبرة للعمليات الإرهابية الكبرى ذات النطاق الواسع.

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