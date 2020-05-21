طلب برلماني بغلق سفارات وبعثات مجموعة من الدول

2020/05/21 | 12:15 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد طالب النائب حازم الخالدي ، الخميس، بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق و لا وجود لمصالح اقتصادية او سياسية مشتركة.وقال الخالدي في بيان تلقت "كلكامش برس"، نسخة منه، انه "في ظل تصاعد منحنيات الازمة المالية التي تعصف بالبلاد الى مؤشرات خطيرة في الوقت الراهن جراء انخفاض اسعار النفط العالمية عقب انتشار جائحة كورونا كان لزاماً من حيث المبدأ على الحكومة الاتحادية التحرك بشكل عاجل من اجل اتخاذ اجراءات تقشفية ووفق منظور أقتصادي محايد للحيلولة دون هدر المال العام في عدد من منافذ الصرف المنعدمة الجدوى" .واضاف: "إننا اذ نضع هذه الاولويات أمام الحكومة الراهنة نذكرها بما ورد ألينا من معلومات عن قيام الحكومة السابقة المستقيلة باعادة فتح سفارات و ممثليات للعراق في دول ليس لها تمثيل في بلدنا او ليس لدينا فيها جاليات و لا تربطنا بها مصالح مشتركة وهذه البعثات تكلف الحكومة شهريا أمولاً طائلة لا فائدة من ورائها وتحرم المواطنين من الاستفادة من تخصيص هذه الأموال في إنجاز مشاريع تخدم المواطن ".وتابع: "حيث قامت الحكومة ماقبل السابقة باغلاق تلك السفارات والبعثات الدبلوماسية البالغ عددها ١٢ بين سفارة َوبعثة وقنصلية فيما أقدمت الحكومة المستقيلة على اعادة افتتاحها، لذا سعينا بكل جهد رسمي ورقابي لمتابعة هذا الملف وتم على أثر ذلك توجيه مجموعة كتب رسمية الى رئيس الوزراء و وزير الخارجية و وزير التخطيط لايقاف هذا الهدر في المال العام و اتخاذ الاجراءات التي من شأنها تقليل الاعباء المالية المترتبة على منافذ غير ذات أهمية أو خدمة من شأنها أن تعود للبلد بالفائدة ".

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