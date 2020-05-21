عمليات سامراء تكشف تفاصيل تسلمها عباس عنيده: شارك بتفجير الإمامين واغتيال أطوار بهجت


عمليات سامراء تكشف تفاصيل تسلمها عباس عنيده: شارك بتفجير الإمامين واغتيال أطوار بهجت
2020/05/21 | 12:15 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- متابعة 

أعلن قائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد الزهيري اليوم الخميس، تسلم أحد الإرهابيين المشارك...

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