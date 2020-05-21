عمليات سامراء تكشف تفاصيل تسلمها عباس عنيده: شارك بتفجير الإمامين واغتيال أطوار بهجت

2020/05/21 | 12:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلن قائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد الزهيري اليوم الخميس، تسلم أحد الإرهابيين المشارك...





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