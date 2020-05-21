وزير الصحة يكشف تفاصيل تكليفه بالمنصب وحقيقة كونه تابعا لكتلة سائرون

2020/05/21 | 12:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشف وزير الصحة، حسن التميمي، تفاصيل تكليفه بالمنصب، وحقيقة كونه تابعا لكتلة سائرون النيابية، المدعو...





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