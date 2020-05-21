محافظ النجف يوجه بغلق مقبرة ’’وادي السلام’’ بالكامل خلال أيام العيد

2020/05/21 | 12:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

وجه رئيس خلية الازمة بمحافظة النجف، المحافظ لؤي الياسري، الخميس، بغلق مقبرة ’’وادي الس...





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