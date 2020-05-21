درجال يبحث مع زيدان معالجة الإشكاليات القانونية المتعلقة بوزارة الشباب

2020/05/21 | 12:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] أستقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان بمكتبه اليوم الخميس وزير الشباب والرياضة عدنان درجال.

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