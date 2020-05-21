محافظ بغداد يقدم طلبين للكاظمي وقائد العمليات بشأن كورونا  

2020/05/21 | 12:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..توقع محافظ بغداد محمد جابر العطا، الخميس، ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا في بغداد، فيما كشف عن تقديم طلبين لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وقائد عمليات بغداد بشأن حظر التجوال.وقال العطا في اوردته وكالة الانباء العراقية “واع” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “المواطنين في بغداد غير ملتزمين كليا بالقرارات الصادرة من خلية الأزمة […]

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