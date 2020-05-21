عقوبة قاسية تطال نادٍ رياضي بسبب استخدام “دمى جنسية”

2020/05/21 | 12:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة فرضت رابطة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم عقوبة قياسية بلغت قيمتها 100 مليون يوان (81 ألف دولار) بحق نادي إف سي سيئول، لاستخدامه دمى جنسية في مدرجات ملعبه الخاوية بسبب كورونا.وأشارت رابطة دوري “كاي-ليغ” إلى أنها أجرت مراجعة لما جرى، وقبلت بتبرير نادي إف سي سيئول لجهة أنه لم يكن يعلم […]

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