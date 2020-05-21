وزير صحة الاقليم: الحظر شامل في العيد ويشمل التنقل مشيا بين الاحياء

2020/05/21 | 12:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان سامان البرزنجي يوم الخميس ان حظر التجوال خلال ايام عيد الفطر سيكون شاملا ويشمل التنقل بالسير على الاقدام بين الاحياء السكنية.

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الداخلية ريبر احمد، ان "الحظر الشامل للتجوال سيبدأ مع اول يوم من ايام العيد، ولن يكون هناك اي استثناء من الحظر لا بالعجلات ولا بالسير مشيا على الاقدام".

واوضح ان الحظر يشمل التنقل مشيا بين المنازل والاحياء وعلى مستوى اقليم كوردستان كافة، مشيرا الى ان الاستثناء فقط يشمل الاجهزة الامنية والفرق الصحية.

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