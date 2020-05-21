بالوثائق.. نائب يطالب بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق

2020/05/21 | 12:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداكد عضو مجلس النواب حازم الخالدي، انه في ظل تصاعد منحنيات الازمة المالية التي تعصف بالبلاد الى مؤشرات خطيرة في الوقت الراهن جراء انخفاض اسعار النفط العالمية عقب انتشار جائحة كورونا كان لزاماً من حيث المبدأ على الحكومة الاتحادية التحرك بشكل عاجل من اجل اتخاذ اجراءات تقشفية ووفق منظور أقتصادي محايد للحيلولة دون […]

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