معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في المثنى توزع 100 سلة غذائية بين الفقراء في المحافظة

2020/05/21 | 12:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزعت معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في المثنى، الخميس، 100 سلة غذائية بين الفقراء في المحافظة ضمن حملة وعي.

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