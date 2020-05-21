أمانة بغداد تعالج أسباب شحة المياه في جنوب العاصمة

2020/05/21 | 12:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، اليوم الخميس، أسباب ومعالجات شحة المياه في جنوب العاصمة.وذكر بيان للأمانة تلتقه وكالة صدى، أن “الانقطاعات المستمرة في التيار الكهربائي عن محطات ومشاريع الماء سببت إفراغ الشبكة من الماء ما يتطلب وقتا إضافيا لامتلاء الشبكة ووصول الماء إلى المواطن، مبينا أن “رغم تشغيل المولدات الكهربائية لحظة انقطاع التيار الكهربائي إلا أن

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