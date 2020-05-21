متجاوزا 117 الف مصور من 170 دولة.. عراقي تفوز صورته بجائزة افضل 100 صورة في العالم 

2020/05/21 | 12:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..فازت صورة للمصور الكربلائي سامر الحسيني ضمن أفضل 100 صورة في العالم بمسابقة “35 AWARDS” العالمية في روسيا من بين اكثر من 117 ألف مصور من 170 دولة.وقال الحسيني في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “رفعت اسم العراق بعد فوز صورتي ضمن أفضل 100 صورة في العالم في محور الأبيض والأسود في مسابقة “35 […]

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