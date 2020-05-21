ترجيحات باعادة فرض الحظر الشامل في عموم محافظات العراق

2020/05/21 | 12:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت لجنة الصحة والبيئة النيابية العراقية، إعلان حالة حظر التجوال الشامل في عموم محافظات العراق في حال استمرار ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا، وب...

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