2020/05/21 | 12:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو من كاميرا مراقبة: قوة من الصدمة تداهم معتصمين في البصرة وتمزق لافتتهم! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/21 | 12:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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