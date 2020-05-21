الولايات المتحدة تسجل ادنى مستوى للولادات منذ اكثر من 100 عام

2020/05/21 | 12:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل عدد الولادات أدنى مستوى له في الولايات المتحدة منذ 1985 فيما كان معدل الخصوبة في العام 2019 الأدنى على الإطلاق على ما أظهرت بيانات موقتة نشرتها السلطات الصحية الأميركية.وسجلت في البلاد ثلاثة ملايين و745 الفا و540 ولادة العام … Readmore

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