إياد علاوي يصف منظمة الصحة العالمية بـ ’’غير الكفوءة’’ ويقترح بديلاً عربياً لها

2020/05/21 | 12:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

انتقد زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي دور منظمة الصحة العالمية في مواجهة جائحة كورونا التي ...





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