كردستان تفرض حظراً شاملاً بلا استثناءات على المركبات والمشاة خلال أيام العيد

2020/05/21 | 12:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن وزير الصحة في حكومة اقليم كردستان، سامان البرزنجي، أن حكومة الاقليم ستفرض حظر التجوال الشامل خ...





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