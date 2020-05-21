رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يلمح إلى إلغاء أولمبياد طوكيو

2020/05/21 | 12:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم/ متابعة

كشف، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية،الألماني توماس باخ، الخميس (21 ايار 2020)، عن حالة وحيدة يمكن خلالها إلغاء منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها العام المقبل في طوكيو.

واتفقت اللجنة الأولمبية والحكومة اليابانية على تأجيل منافسات أولمبياد طوكيو 2020 إلى صيف 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر باخ في حديثه مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" قائلاً: "إن لم يتم احتواء فيروس كورونا قبل موعد إقامة الألعاب الأولمبية العام المقبل سيتم إلغاء المنافسات، لا يمكن في كل عام أن نتخذ قرارًا بتغيير جدول الاتحادات الرياضية حول العالم، لا يمكن أن نضع الرياضيين في مواجهة المجهول".

وأضاف:" أتفهم هذا الأمر حقًا لأنه لا يمكن توظيف 3 أو 5 آلاف شخص في لجنة منظمة إلى الأبد".

وشدد باخ على أن:" اللجنة الأولمبية ملتزمة تجاه إقامة البطولة في العام المقبل، وإنه من المفترض التفكير في سيناريوهات مختلفة من بينها فرض الحجر الصحي على الرياضيين".

وتابع:" كل السيناريوهات المختلفة يتم التفكير فيها ولهذا السبب أقول إنها مهمة هائلة، لأن هناك العديد من الآراء المختلفة وليس من السهل التعامل مع ذلك الآن".

وأكمل:"عندما تكون لدينا رؤية واضحة بشأن كيف سيكون العالم في 23 من حزيران 2021 عندها سنتخذ القرارات المناسبة".

تجدر الإشارة إلى أن فيروس كورونا المستجد سجل في اليابان حتى الآن 17.100 إصابة بالفيروس، بالإضافة إلى 797 حالة وفاة.

بغداد اليوم- بغداد

كشف رئيس الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة اياد بنيان اليوم الخميس، (21 مايس 2020)، عن موعد انطلاق منافسات دوري الكرة للموسم المقبل، فيما اشار لموعد استئناف ونهاية دوري الموسم الحالي.

وقال بنيان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن &q

بغداد اليوم - متابعة

كشفت وكالة "يونهاب" للأنباء، اليوم الأربعاء، عن أن نادي سيول الكوري الجنوبي، قد يتعرض للخصم من نقاطه في الدوري، بالإضافة إلى توقيعه غرامة مالية، بسبب استعانته بعددٍ من الدمى الجنسية في المدرجات أثناء مباراة محلي

بغداد اليوم/ متابعة

أرسلت إدارة نادي نفط الوسط اليوم الاربعاء،( 20 مايس 2020)، كتاب استدعاء لمدرب فريق الكرة بالنادي راضي شنيشل على خلفية حضور مؤتمر المدربين والهيئة التطبيعية للكرة العراقية والذي حضره ثلاث مدربين فقط.

وقال أمين سر

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