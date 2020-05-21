مَن هو قرداش أهم قيادي في داعش سقط بيد المخابرات العراقية؟

2020/05/21 | 12:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – عبدالحسين غزال اعلنت السلطات العراقية اليوم معلومات وافية عن اكبر قيادي في تنظيم داعش بعد خليفته السابق ابو بكر البغدادي ، وذلك بعد اعتقاله في وقت سابق في عملية سجلت للمخابرات العراقية .وتحدث بيان صادر عن خلية الاعلام الامني اليوم الخميس عن اعتقال عبد الناصر قرداش ،.وقالت الخلية في بيان انه […]

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