اتحاد الكرة يحدد مواعيد نهاية وانطلاق الموسم الكروي الحالي والمقبل

2020/05/21 | 12:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، موعد استئناف الدوري الممتاز في الموسم الحالي وانطلاق الموسم المقبل من المسابقة.وقال رئيس الهيئة اياد بنيان في بيان لاتحاد الكرة تلقته “العهد نيوز”، إن “الدوري سيعود بالثالث من تموز وينتهي منتصف اب وعقود اللاعبين والمدربين امر يحل مع ادارات الأندية”.وأضاف بنيان في بيانه، أن “موعد […]

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