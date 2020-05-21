الجامعة التقنية الجنوبية في البصرة تقرر الغاء العمل بنظام المقررات

2020/05/21 | 12:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد قرر مجلس الجامعة التقنية الجنوبية الغاء العمل بنظام المقررات .وذكر اعلام الجامعة في بيان ، ان مجلس الجامعة عقد اجتماعا طارئا ناقش فيه الدراسة المقدمة من الاقسام العلمية بجميع التشكيلات بشأن قرار الاستمرار بنظام المقررات من عدمه حيث حصلت موافقة اعضاء المجلس عليه ومصادقته على محاضر مجالس التشكيلات وتم الغاء العمل […]

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